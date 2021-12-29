Пенсии в Украине — кто может получать пенсию за родителей

В Украине пенсию по потере кормильца по достижению 18 или 23 лет могут получать лица, которые имеют инвалидность с детства.

Как сообщает портал «На пенсии», если инвалидность наступила позже, то права на пенсию у граждан не будет.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца в Украине:

дети умершего кормильца, которые не достигли 18 лет, или старше, если им была установлена инвалидность до достижения 18 лет (в том числе дети, которые были рождены до истечения 10 месяцев с даты смерти кормильца);

дети, которые продолжают учиться, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет, и сироты – до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Также в Украине предусмотрена надбавка к пенсии для членов семей военнослужащих, которые погибли при выполнении служебных обязанностей.

Ее могут получать:

дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых умерли или пропали без вести.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, сколько необходимо работать лицам с инвалидностью для получения пенсии.