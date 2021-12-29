Легенда «МастерШеф» Вова Ярославский подсказал рецепт на замену холодца: экстравагантнее бычьих яиц

0

Известный украинский кулинар, а также эксперт в шоу «МастерШеф», Владимир Ярославский порадовал поклонников новым рецептом. В этот раз он приготовил бычьи хвосты, и уверяет, что это невероятно вкусно.

Новый пост был опубликован на его странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно мужчина радует поклонников новыми рецептами, и вот один из них.

«Я не знаю пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Даю рецепт приготовления на кости, но, если у вас будет желание, после приготовления кость можно отделить, обобрать мясо и сделать рагу» — начал пост Вова Ярославский.

Для приготовления данного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты.

_

Сначала необходимо нарезать хвосты по суставу, а это задача не из простых. Далее обжариваем кусочки до готовности и откладываем. По очереди нужно обжарить лук, сельдерей, и в самом конце чеснок, параллельно все это сбрасывая в отдельную кастрюлю.

Вова Ярославский, фото: Instagram

Вова Ярославский, фото: Instagram

После этого нужно добавить грибы, положить туда обжаренные хвосты и залить вином. Ждете, пока все закипит, и добавляем немного бульона, соль и перец по вкусу.

Все накройте пергаментом, и вырезаем как снежинку, чтобы влага быстрее выходила. Далее накрываем крышкой и на медленном огне тушим еще 6-7 часов. Да, рецепт не из самых быстрых и простых, однако, мужчина уверяет, что это невероятно вкусно.

Вова Ярославский, фото: Instagram

Вова Ярославский, фото: Instagram

Подавать мясо стоит с соусом, и также можно кушать вместе с гарниром.

Вова Ярославский, фото: Instagram

Вова Ярославский, фото: Instagram

Напомним, рецепт мини-оладушек из тыквы, авокадо и красной икры: изысканная закуска на Новый год от Вовы Ярославского

Ранее сообщалось, что огуречный кетчуп, торт из попкорна и домашняя карамель: 5 лучших рецептов 2021 года, которые удивили всех

Также, Евгений Клопотенко из «МастерШеф» раскрыл рецепт идеального маринада для новогодней индейки

_


_