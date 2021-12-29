Легенда «МастерШеф» Вова Ярославский подсказал рецепт на замену холодца: экстравагантнее бычьих яиц

Известный украинский кулинар, а также эксперт в шоу «МастерШеф», Владимир Ярославский порадовал поклонников новым рецептом. В этот раз он приготовил бычьи хвосты, и уверяет, что это невероятно вкусно.

Новый пост был опубликован на его странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой он является. Регулярно мужчина радует поклонников новыми рецептами, и вот один из них.

«Я не знаю пробовали ли вы раньше бычьи хвосты, но их мясо очень вкусное, хотя и требует времени на приготовление. Даю рецепт приготовления на кости, но, если у вас будет желание, после приготовления кость можно отделить, обобрать мясо и сделать рагу» — начал пост Вова Ярославский.

Для приготовления данного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты.