За добу в Україні зафіксували вдвічі більше одужань від коронавірусу, як нових випадків Covid-19

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27 грудня в Україні зафіксували 2 тисячі 248 випадків Covid-19 і вдвічі більше фактів одужань від коронавірусу.





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.”27 грудня в Україні зафіксовано 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби… Одужало – 4 789 осіб“, – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, минулої доби в Україні зареєстрували 134 летальних випадки Covid-19 і госпіталізували з коронавірусом 944 пацієнти.

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Водночас 27 грудня в нашій країні проти Covid-19 щепили 46 тисяч 24 особи, з яких 12 тисяч 498 отримали першу добу вакцини.