Какие знаки Зодиака имеют дар магии — Рыбы, Козерог, Близнецы, Скорпион

Практически в каждом народе мира есть поверья о ведьмах и колдунах. Этим постоянно пользуются шарлатаны, чтобы зарабатывать на доверчивых людях. Но есть и те, кто свято верит в существование колдовства. По их мнению, некоторые люди могут обладать подобным даром даже сами того не подозревая. Якобы они могут случайно кому-то навредить, откуда и пошло поверье о «дурном глазе». Астрологи убеждены, что в подобных верованиях все же есть здравое зерно.

Портал EAOMedia назвал топ-4 знака Зодиака, представители которых, по мнению астрологов, обладают даром магии.

Скорпион

По словам экспертов по звездам, Скорпион – это один из самых мистических знаков зодиакального круга. Многие его представители обладают колдовскими способностями. Причем часто они даже сами об этом не подозревают. При этом некоторые из них даже могут очаровывать и гипнотизировать. Они делают это настолько мастерски, что люди этого даже не подозревают.

Этот знак обладает мощной энергетикой, которая может быть как позитивной, так и негативной. Скорпион может так посмотреть на недоброжелателя, что у того закружится голова и потемнеет в глазах. Поэтому колдовство, порча, сглаз — это то, в чём Скорпионы преуспевают.

Близнецы

Близнецы, в отличие от Скорпионов с их пронзительным взглядом, являются мастерами меткого словца. Они могут уболтать и заговорить зубы любому человеку. Даже общество некоторые из них вполне способны подчинить своему влиянию. Поэтому стоит настороженно относиться к комплиментам, которые вам делает Близнец. Нередко за этим кроется их едкий сарказм.

Близнецы часто проявляют себя как энергетические вампиры. После общения с ними люди ощущают упадок сил. А усугубляется эта их способность тем, что, как мастерские психологи, Близнецы проникают в самую душу человека. Будь уверена, они узнают твой самый сокровенный секрет.

Козерог

У Козерогов самый «дурной глаз» на всем зодиакальном круге. Причина этого ужасного качества кроется в том, что представители этого знака зодиака очень завистливы. Причем даже тогда, когда для зависти нет объективных причин. У вашей подруги-Козерога может быть целый шкаф хорошей брендовой одежды, но она все равно позавидует вашей новой кофточке, если та ей понравится. Под ее едким взглядом вы в первый же день посадите на эту кофточку какое-нибудь пятно. Помимо этого Козероги входят в перечень тех знаков, которые не поддаются цыганскому гипнозу.

Это очень целеустремленные люди, но лучше не попадаться на их пути, если у них что-то не получается.

Рыбы

Рыбы не могли не войти в наш список знаков, для которых колдовство — это второе имя. Ведь это самый таинственный и непредсказуемый знак зодиака, наделенный сильной интуицией и мощной энергетикой. При этом Рыбы могут направить ее, чтобы насолить недоброжелателю. Особенно это касается неверных супругов. За обман женщины-Рыбы изменник может поплатиться своим здоровьем и благополучием.

Но мстительным Рыбам стоит помнить о законе бумеранга. Ведь плохие пожелания возвращаются к адресанту сторицею. И Рыбы также не застрахованы от того, как сглаз и порча одолеет их самих. Этому водному знаку стоит научиться сосредотачивать свое внимание на добрых делах и эмоциях. Так они откроют в себе еще одну способность — очищать окружающее пространство от ментальной скверны.

Ранее мы также публиковали топ-3 главных «шпиона» по знаку Зодиака, которые читают чужую переписку и везде суют свой нос.