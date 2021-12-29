Эльза Хоск примеряла яркий наряд в стиле 80-х

Заядлый шопоголик Эльза Хоск неожиданно демонстрирует свою приверженность к разумному потреблению и проводит подписчикам экскурсию по любимым винтажным магазинам в Лос-Анджелесе. (Позже в сториз можно увидеть ее солидный улов для всей семьи.) Для покупок в стиле ретро Эльза выбрала образ, от которого веет ностальгией по поздним восьмидесятым, эклектике и аэробике. В центре внимания — очень яркая трикотажная юбка, которая имитирует радугу, дедушкин праздничный свитер и даже немного русалочий хвост.

Плотная вязка и сочетание с лаконичными предметами гардероба — простой белой футболкой и кедами — делают сумасшедший образ более гармоничным. И определенно поднимает Эльзе и ее окружению настроение на фоне пасмурных и очень дождливых калифорнийских предновогодних будней.

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