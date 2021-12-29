29 декабря: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 29 декабря, православная церковь чтит память святого Аггея.

В мире отмечают Международный день виолончели.

Международный день виолончели

Фото из открытых источников

Или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).

Виолончель обладает широкими выразительными возможностями и богатой техникой исполнения, поэтому используется и как сольный инструмент, и в то же время является обязательным участником симфонического оркестра и струнного ансамбля. Считается, что её присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента.

Сегодня же профессиональные музыканты могут отметить Международный день виолончели, разучив новое произведение, сыграв на этом инструменте для публики, встретиться с другими виолончелистами или дать урок другу, который давно хочет научиться играть на инструменте.

Агеев день

Пророк Аггей/Фото из открытых источников

Народный праздник Агеев день отмечается 29 декабря 2021 года (по старому стилю – 16 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти святого ветхозаветного пророка Аггея. В простонародье его прозвали Инесеем (Иней Сей), так по инею в этот день судили о погоде на ближайшее время.

История

В библейских сказаниях информации о пророке Аггее практически не сохранилось. Доподлинно известно, что он был 10-м из 12 малых пророков и проживал в VI веке до н.э. во времена царствования Дария Гистаспа.

Он был известен своими смелыми пророчествами в отношении иудейского царя Зоровавеля и первосвященника Исуса. Аггей показывал их бездействие, а также призывал к реставрированию и достройке Иерусалимского храма.

Традиции и обряды

Пророка Аггея считают покровителем чистой человеческой души. Ей принято помогать вознестись в небесный мир. Для этого после смерти человека закрывают все зеркала, чтобы душа в плен не попала, и открывают окна, двери, чтобы она смогла выбраться наружу. В этот день принято молиться пророку Аггею обо всех недавно погребенных родственниках. Если в семье появился новорожденный, то необходимо прийти в церковь и поставить свечу за здравие ребенка. В молитве также считается обязательным попросить Аггея о сохранении чистоты души младенца и о наставлении его на истинный путь.

Продолжается подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовят холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варят пиво.

Традиционно в этот день гадают на погоду. Для этого разжигают костер и бросают в него снежных человечков. Если огонь быстро затухает, значит, выдастся ясная погода на протяжении всех Святок.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя лениться.

Не следует занимать или одалживать деньги.

Нельзя разговаривать с близкими через порог.

Народные приметы

Если деревья и дома заковало инеем, то погода на Святки будет теплой.

Если в этот день стоит холод, то зима будет лютой.

Если снег вплотную у заборов лежит и ветер гуляет, то жди голодного лета (неурожайного).

Если стекла покрыли расписные узоры, то мороз продержится еще 20 дней.

Агеев день показывает погоду на апрель.

Именины

В среду, 29 декабря, именины отмечают владельцы таких имен: Семен, Петр, Павел, Николай, Макар, Илья, Вольдемар, Владимир, Аркадий, Александр и София.