Маричка Падалко отправилась с Еленой Зеленской за покупками

Маричка Падалко была замечена в компании Елены Зеленской. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская ведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко довольно часто делится с многотысячной аудиторией интересными публикациями в Instagram. У телеведущей достаточно большая аудитория на 194 тысячи человек, которые активно лайкают и реагируют на ее публикации. Иногда она общается с ними через сторис.

28 декабря украинская телеведущая опубликовала серию фотографий, в одной из которых она стоит рядом с Первой леди Украины Елены Зеленской. Как отметила Маричка Падалко, она поучаствовала в исследовании UNICEF относительно питания украинцев. Они исследовали продуктовую корзину среднего украинца.

«Вместе с первой леди @olenazelenskaofficial, инициатором реформы школьного питания, мы отправились на закупки согласно списку, куда попали самые распространенные пункты продуктовых тележек украинцев. И в конце шопинга получили вердикт профессионального диетолога Натальи Самойленко @samoylenkodiet. Спойлер – вердикт неутешительный. Наталья сразу нам продемонстрировала, что можно исправить и так сохранить здоровье и деньги», — сообщила она.