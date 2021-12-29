Вышел новый трейлер фильма Бэтмен

Зои Кравиц в роли Женщины-кошки в фильме Бэтмен

На большие экраны США выход фильма запланирован на 4 марта грядущего года. Премьеру переносили из-за коронавируса.

В Сети появился новый трейлер фильма Бэтмен, главные роли в котором исполняют Роберт Паттинсон и Зои Кравиц. Ролик под названием Летучая мышь и кошка опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Pictures.





В трейлере показана встреча Бэтмена — Брюса Уэйна сЖенщиной-кошкой- Селиной Кайл.

Также зрители увидели несколько экшен-сцен. Бэтмен предстал в драке с бандитами и погоне за Пингвином.

Напомним, ранее стало известно, что на образ нового Бэтмена сценариста фильма вдохновили песнилидера легендарной группы Nirvana Курта Кобейна.

Вышел трейлер фильма о Бэтмене с Паттинсоном