Опубликован постер новой украинской комедии

На все экраны украинских кинотеатров фильм выйдет 24 февраля 2022 года. Главные роли сыграли звезды Квартала.

Компания FILM.UA Group и телеканал Украина представили постер семейной комедии Большая Прогулка.





Режиссером картины выступил Олег Зборовский.

По сюжету, это история о двух разных семьях — работниках культуры Драгомановых и районных бизнесменах Наливайченко. Они выбираются на весенний уик-энд, но оказываются на одной лужайке, которую никак не могут поделить. Таким образом, дело доходить до «войны» за мангал.

Однако на этом же месте внезапно появляется третий претендент — беглец-коррупционер, которые ранее спрятал на этом месте деньги. Не нашов их, он решает, что Драгомановы и Наливайченки украли его запасы, поэтому берет в заложники их детей.

В главных ролях снялись — Елена Кравец, Юрий Ткач, Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Также в кадре появится VERKA SERDUCHKA с мамой.

Фото:instagram.com/big.picnic.movie Постер к фильму Большая прогулка

Напомним, исполнители Оля Полякова и Dzidzio снялись в новогодней комедии, которая выйдет на экраны 1 января.

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