Ритуальщики принимают письма для покойников и отписывают родственникам с «того света»

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Российская организация по предоставлению ритуальных услуг предложила своим клиентам поздравить своих умерших близких с Новым годом.

Об этом сообщила сама организация на своей странице в соцсети Instagram.

Как заявили авторы идеи, такая акция создана с целью психологической помощи для тех, кто потерял близких. Всё конфиденциально, сообщения и письма нигде не будут опубликованы и сразу удалятся после ответа.

«Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа – «Dead Morose». Акция продлится до 14 января. Каждый, кто напишет письмо – получит обратное ответное письмо», — написали в публикации.

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Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такое предложение от ритуальной организации, некоторые похвалили такую идею, другие же осудили.

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