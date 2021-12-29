Ритуальщики принимают письма для покойников и отписывают родственникам с «того света»

Как заявили авторы идеи, такая акция создана с целью психологической помощи для тех, кто потерял близких. Всё конфиденциально, сообщения и письма нигде не будут опубликованы и сразу удалятся после ответа.
«Любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа – «Dead Morose». Акция продлится до 14 января. Каждый, кто напишет письмо – получит обратное ответное письмо», — написали в публикации.
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Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такое предложение от ритуальной организации, некоторые похвалили такую идею, другие же осудили.