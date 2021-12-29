Ритуальщики принимают письма для покойников и отписывают родственникам с «того света»

Ранее мы писали о том, что украинки смогут встать на воинский учет онлайн: в Минобороны рассказали, когда изменения вступят в силу. Исполнение закона об обновлении системы военного учета будет продолжаться в течение всего года.

Напомним, поймать карасей и не провалиться под лед самому: лайфхаки для безопасной зимней рыбалки от экспертов МВД

Как сообщал Знай.ua, от 2500 до 4000 гривен: украинским студентам повысят стипендию уже через месяц

Также портал Знай.ua писал, что украинцам запретили покупать еду на 1000 от Зеленского, смотрим кино голодными: «У нас был план»

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