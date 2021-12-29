Джулія Робертс знайшла універсальний костюм для офісного дрес-коду (ФОТО)

27 грудня в Австралії знову запустилися зйомки «Квитка в рай» — нового фільму з Джулією Робертс та Джорджем Клуні. Голлівудська зірка прибула на майданчик після різдвяних свят із сім’єю, представши у суворому костюмі, що складається із шортів та жакету.

Такий варіант «двійки» — модна уніформа для офісного дрес-коду у весняно-літній період. По-перше, нудним такий костюм точно не назвеш — він візуально робить ноги довшими, а образ розслабленішим. По-друге, його можна поєднувати з будь-яким взуттям.



