В Израиле зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В заповеднике на севере Израиля произошел массовый мор диких журавлей. Сотрудники заповедника называют его «исключительным» из-за беспрецедентного количества смертей птиц. Также есть случаи инфицирования птицы на птицефабриках страны. Об этом сообщает международное информационное агентство Euronews. Отмечается, что вирус птичьего гриппа H5N1 поражает Израиль ежегодно. Вспышка этого года – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Об этом сказал старший научный сотрудник заповедника Ури Навех: он назвал массовый мор журавлей «исключительным явлением».

Грипп — фото из открытых источников

Сообщается, что, как и каждый год, с октября в Израиль прибыло около 100 тысяч диких журавлей, большинство из которых останавливались в долине Хула. Это – важная точка по пути их миграции в Африку. По оценкам специалистов, в этом районе осталось более 40 000 птиц. По сообщению министерства сельского хозяйства Израиля, птичий грипп H5N1 также обнаружен на севере Израиля у кур в животноводческих хозяйствах. Министерство приостановило продажу яиц, производимых на этих птицефабриках. Сообщается, что штаммом гриппа H5N1 могут заражаться другие животные, в отдельных случаях – люди.

Напомним, в осенне-зимний период вероятность подхватить грипп очень высокая, поэтому необходимо укреплять свою иммунную систему. А поможет в этом простая и доступная добавка. Исследователи выяснили, что цинк помогает снизить риск заболевания на 87%. Этот минерал участвует во многих процессах, в частности создании новых клеток и ферментов. Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли более 5 тысяч взрослых, находящихся под угрозой или инфицированных вирусной инфекцией дыхательных путей. Результаты показали, что при приеме цинка риск развития «тяжелых» симптомов гриппа снижается почти на 90%.

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