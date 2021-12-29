Кулеба о гарантиях безопасности РФ: Украина везде

Украина является активным участником консультаций по гарантиям безопасности, которые требует Россия от США и НАТО. Как именно Киев участвует в процессе рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервьюРБК-Украина.

«Украина везде, в буквальном смысле. Украина является ключевой причиной появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые ведут с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции. Украина сейчас в центре этих процессов», — рассказал Кулеба.

По его словам, если раньше Украина была более пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный субъект, активный участник международной политики, а иногда «даже навязывает буквально свое видение, свою позицию».

Глава МИД напомнил, что перед визитом в Москву представительница Госдепартамента США Карен Донфрид посетила Киев. «И мы же не просто слушаем в этих разговорах, мы излагаем свою позицию, и подчеркиваем, что вот это, это и это заранее «не взлетает», — подчеркнул Кулеба.

Также он заверил, что на Украину в дипломатических отношениях «никто не давит».