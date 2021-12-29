Наталья Киричек убита в Италии — все подробности

В Италии 80-летний местный житель убил свою 61-летнюю жену, которая была гражданкой Украины. Своей жертве он нанес четыре удара ножом из-за отказа в интиме.

Как сообщает Giornale Di Sicilia, убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря.

Полиция вышла на след убийцы и задержала уже следующий день, но свидетельству мужчины полицейские поверили не сразу.

О погибшей известно, что ее звали Наталья Киричек, она жила в Италии последние 20 лет. По словам мужчины, ему не понравилось то, что жена отказалась заниматься с ним сексом.

Также он рассказал, что когда женщина пошла спать, он схватил нож и нанес ей четыре удара. Один из ударов попал в сердце, что привело к мгновенной смерти.

После убийства мужчина вел себя довольно загадочно и даже утром выгулял собаку. О кровавой расправе над женой он сообщил своему товарищу, но тот ему не поверил.

Также мужчина позвонил в ресторан, где работала его супруга и рассказал, что Наталья больше не придет на работу, так как она мертва.

Напомним, что в субботу, 25 декабря, в Собранецком районе (Восточная Словакия) 42-летняя украинка за рулем Seat Leon не справилась с управлением иавтомобиль вылетел в кювет.