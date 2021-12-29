Одинокая Ани Лорак решила не заморачиваться из-за выбора наряда на Новый год

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина), которая давно живёт и продолжает свою творческую деятельность в России, любит радовать многомиллионную армию поклонников различными постами в соцсети Instagram, где за ней следит 7 миллионов человек.

Ани Лорак подняла важный вопрос, из-за которого мучаются практически все девушки в канун Нового года. Дело в выборе идеальной одежды для празднования. Каролина поинтересовалась, успели ли её многочисленные фанаты определиться с нарядом и озадачилась, а действительно ли это так важно.

«Вы уже выбрали, в чем будете встречать Новый год? ❤️ Важен ли выбор одежды к празднованию? 🤔» — написала певица.

В дополнение артистка показала себя на фото в роскошном коротком платье черного цвета с отделкой всевозможных украшений — пышных перьев, люрекса и пайеток. Но, самыми привлекательными оказались глубокие разрезы, оголяющие её загорелые ножки и декольте.