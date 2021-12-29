Новый УАЗ Хантер может стать российской копией китайского Great Wall

Фотографии нового УАЗ Хантер появились в сообществе Russian Special Vehicles RU IT в Facebook. Заключить соглашение с иностранным производителем пришлось потому, что УАЗ затрудняется самостоятельно создавать новое поколение автомобиля с нуля.

Чтобы узнаваться, как УАЗ, внедорожник сохранит круглые фары и характерную решетку радиатора. В салоне никаких намеков на прежний Хантер не будет.

По информации издания За рулем, внедорожник получит 8-ступенчатый автомат, центральную, переднюю и заднюю блокировки дифференциалов, а также турбомотор Great Wall объемом 2 литра, потребляющий 8–9 литров на 100 км. В продаже новый Хантер может появиться в конце 2022 года либо в начале 2023-го по цене около 2,4 млн рублей (880 тысяч гривен).