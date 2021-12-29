Производство лёгких коммерческих автомобилей в Великобритании упало на 7,8% в ноябре

Количество произведённых лёгких коммерческих автомобилей в Великобритании снизилось на 7,8% в ноябре текущего года.

Источник: avtodream.org

Иными словами, с конвейеров заводов за месяц сошло чуть меньше 8 000 LCV. Таким образом, ноябрь 2021 года стал худшим месяцем с 2017 года для сегмента лёгких коммерческих автомобилей.





Помимо дефицита полупроводников причиной снижения производства называют падение экспорта коммерческих автомобилей на 16,4%. Интересно, что спрос на подобную технику внутри страны в ноябре вырос на 4,5%.

Тем временем, за 11 месяцев 2021 года производство LCV в Великобритании достигло отметки в 67 000 машин, что примерно на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом не стоит забывать о том, что на 2020 год пришёлся пик пандемии, когда производства простаивали из-за карантинных мер, а клиенты не нуждались в коммерческих машинах.

Отметим, что в целом в 2020 году было продан на 17% меньше LCV, чем в среднем за пять лет до этого.