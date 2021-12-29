«Росії не вислизнути» — Порошенко пояснив, чому не вдався до прямих переговорів з Путіним і застерігає від цього Зеленського (Відео)

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Петро Порошенко

Як зазначив пʼятий президент України Петро Порошенко прямі переговори з Путіним прирікають Зеленського на капітуляцію.





Про це зазначив в програмі “Дійові особи на “5 каналі”.

Порошенко нагадав, що російський заклик вести переговори з ватажками сепаратистів нагадує сценарії Придністров’я та Абхазії.

Також він пояснив, чому під час своєї каденції не вдавався до таких кроків.

«Тому що я маю великий досвід дипломатичних переговорів. Коли ти виходиш на переговори, ти повинен враховувати інструменти впливу на співрозмовника. Якщо в тебе за спиною є США, Європейський Союз, потужна Німеччина, потужна Франція, тобто партнери, від яких Росія має величезну залежність у безпековому, енергетичному й економічному секторах, то є інструменти тиску, або впливу, а якщо ти сідаєш один і намагаєшся чогось вимагати у Путіна, то виходить, як у Зеленського, коли він у 2019 році казав: «Ну, сядемо, подивимося один на одного, послухаємо один одного і десь посередині зійдемося». Я завжди ставлю питання: посередині чого? Посередині України?», – наголосив Порошенко.

Крім того, політик нагадав, що російський заклик вести переговори з ватажками сепаратистів нагадує сценарії, які РФ реалізувала в Придністров’ї, Абхазії та Осетії.