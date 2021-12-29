«Росії не вислизнути» — Порошенко пояснив, чому не вдався до прямих переговорів з Путіним і застерігає від цього Зеленського (Відео)

7days-ua.com
Як зазначив пʼятий президент України Петро Порошенко прямі переговори з Путіним прирікають Зеленського на капітуляцію.
Про це зазначив в програмі “Дійові особи на “5 каналі”.
Порошенко нагадав, що російський заклик вести переговори з ватажками сепаратистів нагадує сценарії Придністров’я та Абхазії.
Також він пояснив, чому під час своєї каденції не вдавався до таких кроків.
«Тому що я маю великий досвід дипломатичних переговорів. Коли ти виходиш на переговори, ти повинен враховувати інструменти впливу на співрозмовника. Якщо в тебе за спиною є США, Європейський Союз, потужна Німеччина, потужна Франція, тобто партнери, від яких Росія має величезну залежність у безпековому, енергетичному й економічному секторах, то є інструменти тиску, або впливу, а якщо ти сідаєш один і намагаєшся чогось вимагати у Путіна, то виходить, як у Зеленського, коли він у 2019 році казав: «Ну, сядемо, подивимося один на одного, послухаємо один одного і десь посередині зійдемося». Я завжди ставлю питання: посередині чого? Посередині України?», – наголосив Порошенко.
Крім того, політик нагадав, що російський заклик вести переговори з ватажками сепаратистів нагадує сценарії, які РФ реалізувала в Придністров’ї, Абхазії та Осетії.
«Вони хто? Вони представляють народ Донбасу – ні, вони представляють Росію – ні, вони ставленики Путіна. То навіщо нам вести переговори з його маріонетками, коли треба вести переговори з тими, хто смикає за ці мотузки для того, щоб впливати. Для чого була запропонована ця тактика? Наприклад, так сталося в Молдові. Там десятки років тому припустилися такої помилки, вона погодилася на переговори з самопроголошеною «Придністровською республікою», це завершилося виведенням Росії з формату тиску. РФ сказала: «Ми не сторона конфлікту, ми посередники». Так само було в Осетії і в Абхазії, а от з Україною не вдалося, тому що моя принципова позиція була така: стороною в переговорах є Росія, а посередники в ТКГ – ОБСЄ, а в «нормандському форматі» – Німеччина і Франція, тому Росії не вислизнути. Саме через такий механізм були запроваджені санкції проти РФ – і вони є ефективні», – пояснює п’ятий президент.