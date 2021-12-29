«Так себе комик»: Владимир Дантес рассказал об иконе для Нади Дорофеевой, которая охраняла их любовное ложе

Парочку Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой обожают не только наши читатели, но еще и множество их преданных поклонников. Так, фанаты вспомнили момент, когда Вова рассказал на своем стендапе историю о свадебном подарке, и о том, какая сложилась с ним история.

Владимир Дантес напомнил, что он с Надей уже более десяти лет находится в отношениях и законном браке, а на свадьбе они от друзей и родственников получили в подарок икону.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на фанатской страничке Нади Дорофеевой в сети TikTok.