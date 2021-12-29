«Так себе комик»: Владимир Дантес рассказал об иконе для Нади Дорофеевой, которая охраняла их любовное ложе

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Парочку Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой обожают не только наши читатели, но еще и множество их преданных поклонников. Так, фанаты вспомнили момент, когда Вова рассказал на своем стендапе историю о свадебном подарке, и о том, какая сложилась с ним история.

Владимир Дантес напомнил, что он с Надей уже более десяти лет находится в отношениях и законном браке, а на свадьбе они от друзей и родственников получили в подарок икону.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на фанатской страничке Нади Дорофеевой в сети TikTok.

История Владимира Дантеса, скриншот: TikTok

История Владимира Дантеса, скриншот: TikTok

Дело в том, что на концерте Владимира Дантеса была и сама Надя, которая уже во второй раз слушала данную историю. По словам Вовы, он на свадьбе с Надей получил в подарок икону, а сам по себе Владимир Дантес — агностик (он хочет верить в силу Бога, но не может признать его существование, потому как видит много событий в которых Всевышний не имеет силы).

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А история следующего содержания: после свадьбы Владимир Дантес поставил икону на окно и образами на улицу, и забыл о ней. Позже к ним домой приехала мама Нади Дорофеевой, они поужинали, отдохнули и провели маму. Вечером в кровати Владимир начал немного «приставать» к Наде, и заметил, что на него кто-то смотрит…

В комментариях к данному видео пользователи сети от души посмеялись над историей, и поняли, кто же повернул икону. Дальше люди написали, что из Владимира «такой себе» комик.

Комментарии к публикации, скриншот: TikTok

Комментарии к публикации, скриншот: TikTok

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