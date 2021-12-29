В США из-за коронавируса отменили церемонию вручения премии «Оскар»

В США отменили церемонию вручения почетных премий «Оскар» (Governors Awards), которые Американская киноакадемия вручает за заслуги в кинематографе за несколько месяцев до основного торжества.

Мероприятие должно было пройти 15 января 2022 года, но из-за увеличения количества заболевших новым штамом коронавируса «Омикрон», церемонию решили отменить.





Новая дата пока не назначена.

Почетные статуэтки «Оскара» должны были получить Сэмюэль Л. Джексон, Лив Ульманн и Элейн Мэй. Дэнни Гловер также станет лауреатом гуманитарной премии Жана Хершолта.

Отметим, что в прошлом году церемония Governors Awards также была отменена.

Номинантов на 94-й «Оскар» объявят 8 февраля. Вручение премии Американской киноакадемии состоится 27 марта 2022 года.

kinoafisha.ua