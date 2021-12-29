«Хоронить вас в такую погоду, приятного мало»: пост священника о непогоде стал хитом (ФОТО)

Скандальный священнослужитель из Полтавы Александр Дедюхин высказался о непогоде и посоветовал горожанам быть осторожными на улице.

Соответствующую запись он сделал в Facebook.





По всей Украине царит непогода. Снегом замело улицы и дороги, а из-за метели трудно не только передвигаться по улицам, но и устраивать похороны.

“Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало”, — написал он.

Публикация священнослужителя вызвала активное обсуждение в соцсети.

Наиболее идеальный пост о снегопаде. А то все стандартно пишут о красоте, о настроениях… Идите сначала на кладбище, кадилом помахайте непослушной от холода рукой, тогда ставить глупые фото на тему снегопада.

Один человек говорил, что умирать зимой нехорошо, потому что люди проклинать будут, когда будут копать мерзлую землю. А летом хорошо, лежишь себе, улыбаешься.

Оптимистично.

А еще говорят, что у медиков юмор специфический. Вон как святые отцы мочат.

Убедительно.

golos.ua