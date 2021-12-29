Байден отменил ограничения на поездки из Африки

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Байден отменил ограничения на поездки из Африки

Байден отменил введенные из-за Омикрона ограничения на поездки из Африки

Ограничения были введены из-за Омикрона и касались восьми африканских стран — они перестанут действовать с 31 декабря 2021 года.

Президент Джо Байден отменил ограничения на въезд в США из ЮАР и еще семи африканских стран. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 28 декабря.


«Ограничения на поездки (в страны Южной Африки — ред.) больше не нужны для защиты здоровья населения», — сказано в указе Байдена.

Ограничения на въезд в США из восьми африканских стран перестанут действовать с 31 декабря 2021 года. Открытие границ коснется таких государств:

  • ЮАР;
  • Ботсвану;
  • Зимбабве;
  • Намибию;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбик;
  • Малави.

Напомним, что ранее в мире применили более 9 млрд COVID-прививок. Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса.

В ЕС от COVID привито 78% взрослого населения

Корреспондент.net