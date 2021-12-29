Байден отменил ограничения на поездки из Африки

Байден отменил введенные из-за Омикрона ограничения на поездки из Африки
Ограничения были введены из-за Омикрона и касались восьми африканских стран — они перестанут действовать с 31 декабря 2021 года.
Президент Джо Байден отменил ограничения на въезд в США из ЮАР и еще семи африканских стран. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 28 декабря.
«Ограничения на поездки (в страны Южной Африки — ред.) больше не нужны для защиты здоровья населения», — сказано в указе Байдена.
Ограничения на въезд в США из восьми африканских стран перестанут действовать с 31 декабря 2021 года. Открытие границ коснется таких государств:
- ЮАР;
- Ботсвану;
- Зимбабве;
- Намибию;
- Лесото;
- Эсватини;
- Мозамбик;
- Малави.
Напомним, что ранее в мире применили более 9 млрд COVID-прививок. Всего в мире в гражданском обороте сейчас находятся как минимум 15 вакцин от коронавируса.
В ЕС от COVID привито 78% взрослого населения
Корреспондент.net