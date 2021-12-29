Ученые назвали продукты, повышающие шансы выжить при раке

Употребление клетчатки и пробиотиков положительно сказывается на результатах иммунотерапии рака, выяснили ученые из Онкологического центра Андерсона в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Science.

Микробиом кишечника формируется под воздействием многих факторов, включая питание. Чтобы выяснить, как употребление полезных для микробиома клетчатки и пробиотиков сказывается на результатах иммунотерапии рака, исследователи отобрали 438 пациентов с меланомой. Участники сообщили о своем питании, приеме пробиотиков и антибиотиков.

Между теми, кто принимал пробиотики и кто не принимал, существенной разницы в выживаемости не наблюдалось. Однако более высокая выживаемость была у пациентов, потреблявших достаточное количество клетчатки. Наибольшая же выживаемость была у тех, кто употреблял и клетчатку, и пробиотики.

Дальнейшие исследования на мышах показали, что пищевые волокна и пробиотики способствуют росту здоровой микрофлоры, что также положительно влияет на способность иммунитета бороться с опухолями. У мышей, получавших антибиотики и потреблявших недостаточное количество пищевых волокон, опухоли развивались более активно.

Правильное питание во время лечения рака может повысить шансы на выздоровление, заключают исследователи. По всей видимости, эти результаты можно распространить и на другие виды рака помимо меланомы, но это предстоит подтвердить в будущих исследованиях.

Напомним, ранее стало известно, что группа ученых из США, Индии и Великобритании представила клинические доказательства того, что с помощью инновационного анализа крови можно выявлять скопление раковых клеток у пациентов, не имеющих симптомов.