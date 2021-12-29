Кулеба: Запад не примет условия РФ по безопасности

Североатлантический альянс не пойдет на выполнение требования России прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся с условиямиРоссиио гарантиях безопасности в части нерасширения Альянса на Восток. Об этом он сказал в интервьюРБК-Украина, опубликованном во вторник, 28 декабря.





«Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса», – заявил Кулеба.

Глава МИД также рассказал, чтоУкраина является активным участником консультаций по гарантиям безопасности, которые требует Россия от США и НАТО.

Как известно, представителиСША и России проведут переговоры10 января. На 12 января намеченозаседание Россия-НАТО, а на 13 — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.