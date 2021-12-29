Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб

Сторонники здорового образа жизни считают хлеб одним из самых вредных продуктов. Почему их страхи безосновательны, и какой хлеб полезен, рассказала в интервью врач-диетолог Ирина Лизун.

Последователи ЗОЖ исключают хлеб из своего рациона, объясняя это тем, что, с одной стороны, у него высокий гликемический индекс, что приводит к лишним килограммам, с другой, в нем практически отсутствуют полезные вещества.

Не нужно бояться есть хлеб, нужно просто с умом подходить к его выбору, объяснила диетолог Ирина Лизун. Предпочтение нужно отдавать изделиям из цельнозерновой муки.

«Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать, все же стоит цельнозерновую».

Когда говорят о вреде хлеба, также вспоминают глютен. Он содержится в злаках и выступает в роли склеивающего элемента, который не дает хлебу крошиться. К сожалению, у некоторых людей есть чувствительность к этому веществу, из-за чего и пошел миф о вреде всех продуктов с содержанием глютена. Однако мода на безглютеновую диету скоро пройдет, считает Ирина Лизун.

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