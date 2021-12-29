Как безопасно поставить елку дома — полезные советы

Спасатели дали советы украинцам, как безопасно поставить новогоднюю елку дома. «Зеленая красавица» может вспыхнуть в считанные секунды и вызвать пожар.

Об этом рассказал начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Игорь Брегин, сообщает «Канал 24».

Чтобы предотвратить возгорание елки, нужно следовать нескольким правилам:

дерево нужно установить на твердое основание, чтобы оно не опрокинулось;

перед тем, как украшать елку гирляндами, нужно проверить их на целостность и изоляцию;

гирлянду необходимо включить в сеть и убедиться, что она не нагревается, а все диоды светятся;

не стоит украшать дерево легковоспламеняющимися материалами;

в случае же, если елка загорелась – надо, в первую очередь, обесточить жилище, а во вторую – накрыть дерево мокрой тканью;

к возгоранию приводят и бенгальские огни;

нужно увлажнять елку, ведь сухое дерево способно сгореть меньше, чем за одну минуту.

По данным спасателей, на новогодне-рождественские праздники количество пожаров обычно увеличивается вдвое.

Ранее «Апостроф» сообщал, что на период с 25 по 28 декабря этого года спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме из-за празднования Рождества Христова.