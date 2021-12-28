Сім тонн олів’є на передову: рекордний новорічний салат для військових готували на Київщині (Відео)

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Сім тонн олів’є на передову: рекордний новорічний салат для військових.





Про це повідомляють “Вікна. Новини”.

Сім тонн олів’є на передову. На Київщині волонтери вже восьмий рік поспіль готують рекордний новорічний салат для військових.

Салат повезуть на фронт десятьма бусами, щоб пригостити захисників уздовж усієї лінії фронту. До нарізання інгредієнтів долучилися кількадесят небайдужих.

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Подробиці — у сюжеті «Вікна. Новини».