Нутрициолог объяснила, почему взрослому человеку нельзя пить молоко

Молочные и кисломолочные продукты вызывают значительный всплеск инсулина, что ведет к развитию воспалительных процессов, ожирению печени и диабету второго типа, заявила нутрициолог Анна Елькина.

Она отмечает, что коровье молоко содержит много инсулиноподобных факторов роста, которые «нужны теленку, а не взрослым и детям». Также молочные продукты, продаваемые в магазинах, нередко содержат сахар, антибиотики и консерванты. Например, сладкий йогурт и творог, уточняет специалист.

«Переизбыток молочки в рационе (например, сыр на завтрак, молоко с кофе, сырники в качестве перекуса, омлет с молоком на ужин) может вызвать воспаление в организме. Проще говоря, наш организм уже не может усваивать такое количество молочных продуктов, в результате чего страдает иммунитет», — пишет в своем Instagram Анна Елькина, добавляя, что обезжиренная молочка содержит вредные растительные трансжиры и вкусовые добавки.

В качестве альтернативы Анна Елькина рекомендует пить козье молоко. В нем содержится больше кальция, фосфора, а также витаминов A, B, B2, B6, C. Кроме того, жиры из козьего молока быстрее и легче усваиваются, не вызывая вздутие и тяжесть в животе.

«Козье молоко — это еще и низкое содержание молочного сахара. Данный продукт не провоцирует отложение жировой ткани и не нарушает углеводный обмен. Люди, страдающие непереносимостью лактозы, могут употреблять его спокойно, — утверждает нутрициолог. — А если поговорить о здоровье, то его используют при обострении язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, для детского питания и при заболеваниях щитовидной железы».

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