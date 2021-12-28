Названы самые дорогие автомобили мира в 2021 году (фото)

Издание Classic Driver назвало самые дорогие автомобили, которые были проданы на аукционах в 2021 году.

Рекордсменом оказался McLaren F1. Суперкар в 1995 году был продан за $20,47 млн. Автомобиль был доставлен новым в Японию, где и провел большую часть жизни.

Такую высокую цену можно объяснить уникальностью автомобиля. К тому же у суперкара мизерный пробег – всего 390 км.

Машину отдали новому владельцу вместе с фирменным набором багажа, документацией, инструментами и часами TAG Heuer 6000, созданным специально для владельцев F1.

Вторым стал родстер Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione. Эта машина на торгах ушла за $10,84 млн.

Незадолго до продажи спорткар реставрировали, он был окрашен в соответствующую историческому периоду трехцветную ливрею, оснащен оригинальным двигателем и коробкой передач.

Третью строчку занял Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 года, проданный за $9,52 млн.

Остальные участники топ-10 разместились следующим образом:

Ferrari 268 SP – $7,7 млн;

Ferrari 275 GTB Competizione – $7,7 млн;

Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione – $6,9 млн;

Matra MS 670 – $6,9 млн;

McLaren MP4-25A – $6,7 млн;

Jaguar D-Type – $6 млн;

Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France – $6 млн.

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