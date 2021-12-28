Отключение электроэнергии в Киеве 31 декабря — когда и кому отключат

В пятницу, 31 декабря, в Киеве обесточат несколько десятков домов, однако отключения коснутся преимущественно первой половины дня.

Об этом свидетельствуют данные сайта ДТЕК Киевские электросети.

Некоторые жители столицы останутся без света перед Новым годом из-за технического переоснащения и ремонта на воздушных линиях. В частности, больше всего не повезет Голосеевскому району, где запланированы массовые отключения с 09:00 до 16:00. Отметим, что в плановом графике работ нет перебоев с электроснабжением вечером и в ночь на 1 января.

График отключения света в Киеве на 31 декабря — по ссылке.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в нескольких районах столицы вчера также отключали электроэнергию.