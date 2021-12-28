Netflix ответил министру культуры Украины насчет сериала Эмили в Париже

Кадр из фильма Эмили в Париже (главная героиня Эмили – слева, ее подруга-украинка Петра – справа)

Стриминговый сервис «дипломатично» воспринял замечания Минкульта насчет карикатурного изображения киевлянки в сериале.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко получил от Netflixответ на замечания насчет сериала Эмили в Париже. Об этом он рассказал в комментарии dev.ua.

«Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации?», – подчеркнул Ткаченко в Telegram и добавил, что направил Netflix письменную позицию насчет этой ситуации.

Министр уточнил, что ответ компании оказался «достаточно дипломатичным».

«Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале Эмили в Париже достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», –указал чиновник.

Он считает, что украинцы имеют право негодовать из-за некорректного изображения соотечественницы, несмотря на то, что образ является художественным.

«Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix будет учитываться отношение украинцев», – добавил Ткаченко.

По его мнению, ситуация поднимает важный вопрос имиджа Украины за рубежом.