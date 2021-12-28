Стоматолог перечислил самые полезные для зубов и десен продукты

Полезными для зубов и десен считаются продукты, насыщенные кальцием, клетчаткой, магнием, фтором, фосфором, витаминами, а также содержащие противовоспалительные и очищающие эмаль компоненты, заявил врач-стоматолог Михаил Заславский.

Он отметил, что в первую очередь в рацион необходимо включить брокколи, цветную капусту, морковь, сельдерей, перец и огурец. Перечисленные продукты содержат мало сахара, богаты клетчаткой, а также хорошо очищают поверхность зубов и нейтрализуют кислоту, восстанавливая тем самым кислотно-щелочной баланс во рту.

Молочные продукты — лучший источник кальция, который благотворно влияет на состояние костей и зубов. Его быстрому проникновению в клетки тканей и полноценному усвоению способствует витамин D.

Кроме того, в молоке, йогурте, сыре и твороге содержится мало кислот и много фосфора с магнием. Также в их составе присутствуют фосфаты, казеин и комплекс полезных микроэлементов, имеющих противовоспалительные свойства.

Из напитков специалист рекомендует зеленый чай. Содержащиеся в нем катехины нейтрализуют бактерии, вызывающие кариес, и защищают эмаль зубов. Еще чай укрепляет десна и прекрасно освежает дыхание.

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