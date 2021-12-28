Кортни Кардашьян привезла тонны снега в свой особняк в Лос-Анджелесе

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Кортни Кардашьян и ее кавалер наслаждались снегом, который они привезли в свой дом в Лос-Анджелесе в канун Рождества. Наслаждаясь праздником, пара спустилась с заснеженного холма.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер превратили свой дом в округе Лос-Анджелес в зимнюю страну чудес с помощью импортного снега и надувных санок.

В канун Рождества Кортни опубликовала в Instagram серию снимков, на которых можно было увидеть, как она наслаждается снежным праздничным днем ​​в снегу.

В окружении близких, 42-летняя звезда реалити-шоу и ее 46-летний жених Трэвис Баркер катались на санях по снегу, который они привезли в свой дом в Калабасасе, специально для этого знаменательного дня.

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Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Катаясь на черно-белых надувных санях с клыками, Кортни ехала одна, скользя по заснеженному холму.

Раздраженная тем, что она была одна, она позвала своего любимого и написала: «Он должен был запрыгнуть на спину @travisbarker».

В следующем клипе Трэвис присоединился к потрясающей красотке-брюнетке, оставив Кортни кричать, когда она понимает, что ее кавалер на борту.

В следующем видео Трэвис толкает сани, прежде чем прыгнуть на спину, а Кортни написала: «Так лучше @travisbarker» поверх клипа.

Чувствуя себя веселой, семья Кардашьян-Баркер наслаждалась празднованием, поддерживая связь друг с другом.

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян

Кроме этого, Кортни поделилась новостью о новом сигле своей мамы в Instagram, подписав пост: «Немного повеселимся в студии с легендарной королевой @krisjenner».

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