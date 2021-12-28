Кортни Кардашьян привезла тонны снега в свой особняк в Лос-Анджелесе

Кортни Кардашьян и ее кавалер наслаждались снегом, который они привезли в свой дом в Лос-Анджелесе в канун Рождества. Наслаждаясь праздником, пара спустилась с заснеженного холма.

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер превратили свой дом в округе Лос-Анджелес в зимнюю страну чудес с помощью импортного снега и надувных санок.

В канун Рождества Кортни опубликовала в Instagram серию снимков, на которых можно было увидеть, как она наслаждается снежным праздничным днем ​​в снегу.

В окружении близких, 42-летняя звезда реалити-шоу и ее 46-летний жених Трэвис Баркер катались на санях по снегу, который они привезли в свой дом в Калабасасе, специально для этого знаменательного дня.