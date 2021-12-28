Немцы показали впечатляющий тюнинг Гелендвагена

Немецкое ателье Performmaster взялось за тюнинг Mercedes-Benz G-Class. Оно не настолько известно, как Brabus или Mansory, но получилось весьма недурно.





Performmaster G805 (именно так назвали проект) построен на базе Mercedes-AMG G63. Цифры в названии указывают на его мощность – 4,0-литровый V8 твин-турбо форсировали до 805 л. с. Максимальный крутящий момент вырос до 1020 Н∙м.

Теперь Гелендваген разгоняется до 100 км/ч за 3,69 с, а его максимальная скорость ограничена на 260 км/ч. Из всех Геликов быстрее только 900-сильный Brabus G900, как у Криштиану Роналду.

Узнается Performmaster G805 по измененным бамперам, а также карбоновым обвесу и капоту. Также установлены спойлер на крыше и 22-дюймовые диски.