В Украине запустят производство вакцины CoronaVac: названа дата

В Украине запустят серийное производство китайской вакцины CoronaVac. Это произойдёт ориентировочно в первом-втором полугодии 2022 года.

Об этом сообщил директор департамента по развитию группы «Лекхим» Михаил Ренский, – передаёт Информатор со ссылкой «Суспільне».





По его словам, подготовка к локальному производству вакцины началась ещё в марте 2020 года. Тогда провели монтажные и строительные работы, и закупили оборудование.

В январе 2022 года ожидается поставка предварительно наполненных шприцев. Затем — валидационные испытания, лицензирование Государственной врачебной службой Украины. Это займет около полугода, прежде чем запустят процесс производства и разлива вакцины.

«Думаю, в первом-втором квартале 2022 года сможем выйти на финишную прямую», – сказал представитель компании.

Он добавил, что рабочая мощность производства — около 10 млн доз в год, проектная — 24 млн доз.

Вакцина будет поставляться в специальных боксах с соблюдением температурного режима – минус 2-8 градусов.

Компания ожидает, что Минздрав Украины будет закупать эту вакцину, но об объемах будущих заказов пока ничего неизвестно.

«Лекхим» – это украинская фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией лекарственных средств.