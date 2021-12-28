В Днепре трамвай наехал на женщину – видео

В Днепре произошла страшная трагедия. Там женщина погибла под колесами трамвая.

Об этом сообщил Telegram-канал «ТРУХА Днепр», опубликовав несколько видео с места событий.

Один из роликов сняла очевидица на камеру своего смартфона. Она сообщила, что трамвай сошел с рельс и снес уличный столб со светофором.

Другой ролик был снят уличной камерой видеонаблюдения. На нем запечатлен момент смерти женщины.

На кадрах видно, как трамвай в ходе поворота сходит с рельс, и наезжает своей задней частью на пешеходов, которые готовятся переходить дорогу. При этом он задевает столб со светофором, от чего тот почти падает на землю.

К сожалению, для одной женщины этот инцидент оказался роковым. Под колесами трамвая она получила травмы несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Ранее мы также сообщали о том, как некоторое время назад в центре столицы трамвай сошел с рельсов.