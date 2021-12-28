Главные новости за 28 декабря

От 2500 до 4000 гривен: украинским студентам повысят стипендию уже через месяц
Студенты начиная с января будут получать в полтора раза больше, а вот у студентов профтехучилищ — в 2,5 раза. Получается, что ученики профтехучилищ вместо 490 грн будут получать теперь 1250 грн. Бакалаврам заплатят уже 1510 гривен, а если студент на повышенной стипендии, то вовсе 1930 гривен. Студенты вузов — 2000 грн (повышенная — 2550 грн).
Президентская стипендия вместо 2750 гривен теперь будет составлять 4400, однако, все еще зависит от места обучения, а также уровня студента. Стипендия от Кабмина за особые заслуги также вырастет и будет составлять от 2500 грн до 4000 грн.
Студенты, фото: Знай.ua
Тина Кароль призналась, как она справляется с сыном-подростком без мужа: «Я воспитываю лидера»
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Совсем недавно Тина Кароль наведалась в студию популярного шоу «Зірковий шлях», где дала большое и откровенное интервью. Одним из самых интересных вопросов оказалось воспитание её 13-летнего сына Вениамина, который уже продолжительное время обучается в престижной школе Великобритании. Телеведущий спросил её, каково это, быть за маму и папу. Ведь известно, что её супруг Евгений Огир умер несколько лет назад и певица фактически воспитывает подростка сама.
«Я воспитываю лидера. Он всё равно вернется в Украину, очень скоро на самом деле. Он не мажор, не мамин сын. Он сын дома, но не там. И самое главное, что не через призму мамы его воспринимали», — сказала артистка.
Тина Кароль, фото: Instagram
Черное море у берегов украинской Евпатории стало «золотым»: вот так вода превращается в «пиво»
Многие люди решили, что это результат какого-то катаклизма. Оказалось, что явлению есть простое объяснение. Об этом стало известно благодаря видео, которое появилось в сети YouTube. Авторы видео рассказали, что ничего экстраординарного в цвете воды нет – такое явления часто можно наблюдать после шторма, когда волны поднимают песок.
«Ничего экстраординарного в этом нет. Обычное природное явление после сильных штормов, волна поднимает песок – вот тебе и «катаклизм» (а если на видео еще и фильтры добавить — так вообще Армагеддон). Такое явление часто встречается на западном побережье Крыма, где пляжи песчаные, а также на Керченском полуострове, в Учкуевке в Севастополе, да много где.», — пишут в сети эксперты.
Море у берегов Евпатории окрасилось в золотой цвет, скриншот: YouTube
Оливье и шуба за 960 гривен или фаст-фуд? Какая альтернатива привычным новогодним застольям
В сюжете ТСН рассказали, как встретить Новый год и при этом не убиться на кухне, есть ли за границей альтернатива Оливье и удобно ли приглашать гостей домой, где каждый будет кормить себя сам. По словам Марички Падалко, она любит готовить на Новый год вкусности, но не очень любит их есть. Она опросила подруг в Вашингтоне и Берлине, как они готовятся к Новому году.
«На 11 месяце жизни в Штатах мне захотелось селедки под шубой и Оливье. Для американцев это удивительные продукты, потому что в США такое не едят», — призналась подруга Ольга.
Оливье, фото: YouTube
Анна Тринчер засунула палец парню в интимное место и сняла все на камеру: Александр Волошин такого не ожидал, пришлось убегать
Как известно, девушка недавно обручилась со своим парнем. Избранником 20-летней певицы стал 24-летний скандальный блогер Александр Волошин. Часто пара проводит время вместе и сама Тринчер публикует забавные видео. 28 декабря девушка показала как схватила Андрея за ягодицы, весело смеясь. По ее словам, жених одел ее детские штанишки от пижамы.
«В то время я случайно беру для Саши термобелье (свои детские шанишки от пижамы)», — сообщила она.
Анна Тринчер, фото с Instagram
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