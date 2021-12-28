Главные новости за 28 декабря

От 2500 до 4000 гривен: украинским студентам повысят стипендию уже через месяц

Студенты начиная с января будут получать в полтора раза больше, а вот у студентов профтехучилищ — в 2,5 раза. Получается, что ученики профтехучилищ вместо 490 грн будут получать теперь 1250 грн. Бакалаврам заплатят уже 1510 гривен, а если студент на повышенной стипендии, то вовсе 1930 гривен. Студенты вузов — 2000 грн (повышенная — 2550 грн).

Президентская стипендия вместо 2750 гривен теперь будет составлять 4400, однако, все еще зависит от места обучения, а также уровня студента. Стипендия от Кабмина за особые заслуги также вырастет и будет составлять от 2500 грн до 4000 грн.