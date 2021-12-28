ЕС через год вакцинировал от коронавируса 78% взрослых

За год 78% взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинировалось против коронавируса. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Twitter. Между тем, в Украине полностью вакцинированы только 43% взрослых.

«Сегодня год назад по всей Европе стартовала вакцинация против Covid-19. Мы прошли долгий путь. Более 78 процентов взрослых в ЕС сейчас вакцинированы», – заявила глава Еврокомиссии.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe. We have come a long way. Over 78% of adults in the EU are now vaccinated. Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021

Также в ЕС одобрены вакцины разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Первые три из них для полной вакцинации нуждаются в двух дозах, последняя действует как однодоза.

По данным министерства здравоохранения Украины, на 24 декабря в Украине полностью вакцинированными от коронавируса были 42,8% взрослых. По состоянию на 27 декабря первую дозу вакцины получили 14,6 миллиона человек, полностью иммунизированы двумя дозами – 13,4 миллиона.

В Украине введена ревакцинальная доза прививки против Covid-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Они смогут получить ее, по меньшей мере, через шесть месяцев с даты введения второй дозы. В настоящее время ревакцинальную дозу уже получили 793 человека.

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