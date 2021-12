ЕС через год вакцинировал от коронавируса 78% взрослых

За год 78% взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинировалось против коронавируса. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Twitter. Между тем, в Украине полностью вакцинированы только 43% взрослых.

«Сегодня год назад по всей Европе стартовала вакцинация против Covid-19. Мы прошли долгий путь. Более 78 процентов взрослых в ЕС сейчас вакцинированы», – заявила глава Еврокомиссии.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.

We have come a long way.

Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.

Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021