Мама испекла торт Гринча реальных размеров и стала звездой

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Лара Мейсон, владеющая пекарней Cake Anything, испекла торт со своим 33-летним мужем, который помог с созданием структуры.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Маме не хватило слов после того, как Джим Керри похвалил ее попытку сделать Гринча из торта.

35-летняя Лара Мейсон создала торт в натуральную величину знаменитого ненавистного к Рождеству зеленого существа, которое весило 113 килограмма .

Она признается, что является поклонницей звезды рождественского фильма 2000 года, и дала себе 17 дней, чтобы выполнить задание.

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Однако из-за проблем со здоровьем у нее было всего три дня на это.

Пекарь, работающий на полную ставку, сделала дома 5 футов в высоту и опубликовала об этом на своих каналах YouTube и TikTok, когда это было сделано.

Торт

Торт

Это было в День подарков, и тогда это было по-настоящему замечено, так как актер Джим Керри поделился этими кадрами в своих социальных сетях.

Керри, сыгравший этого персонажа в фильме, написал в Твиттере: «Моя конечная цель — не только восхищаться фанатами, но и быть съеденными ими. Интересно, она ест ангела, Эйса Вентура».

Мать двоих детей из Браунхиллз сказала: «Мне позвонил мой друг и сказал, что Джим Керри написал в Твиттере ссылку на мой канал на YouTube. Я была в полном шоке, он мой любимый актер. Мое видео посмотрели всего две тысячи человек, и одним из них был Джим Керри — это было сногсшибательно. После того, как он поделился им, у него было более 20 миллионов просмотров на TikTok. Вы знаете, что проделали хорошую работу, когда видите, что ваши вещи разошлись по всему миру».

Пост Джима Керри в Twitter

Пост Джима Керри в Twitter

После того, как Лара бросила вызов «Маске» и звезде «Тупой и еще тупее», она сказала, что у нее уже есть идеи для своего следующего торта.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что фильм Соник с Джимом Керри возвращается.

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