Мама испекла торт Гринча реальных размеров и стала звездой

Лара Мейсон, владеющая пекарней Cake Anything, испекла торт со своим 33-летним мужем, который помог с созданием структуры.
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Маме не хватило слов после того, как Джим Керри похвалил ее попытку сделать Гринча из торта.
35-летняя Лара Мейсон создала торт в натуральную величину знаменитого ненавистного к Рождеству зеленого существа, которое весило 113 килограмма .
Она признается, что является поклонницей звезды рождественского фильма 2000 года, и дала себе 17 дней, чтобы выполнить задание.
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Однако из-за проблем со здоровьем у нее было всего три дня на это.
Пекарь, работающий на полную ставку, сделала дома 5 футов в высоту и опубликовала об этом на своих каналах YouTube и TikTok, когда это было сделано.