Мама испекла торт Гринча реальных размеров и стала звездой

Торт

Это было в День подарков, и тогда это было по-настоящему замечено, так как актер Джим Керри поделился этими кадрами в своих социальных сетях.

Керри, сыгравший этого персонажа в фильме, написал в Твиттере: «Моя конечная цель — не только восхищаться фанатами, но и быть съеденными ими. Интересно, она ест ангела, Эйса Вентура».

Мать двоих детей из Браунхиллз сказала: «Мне позвонил мой друг и сказал, что Джим Керри написал в Твиттере ссылку на мой канал на YouTube. Я была в полном шоке, он мой любимый актер. Мое видео посмотрели всего две тысячи человек, и одним из них был Джим Керри — это было сногсшибательно. После того, как он поделился им, у него было более 20 миллионов просмотров на TikTok. Вы знаете, что проделали хорошую работу, когда видите, что ваши вещи разошлись по всему миру».