На что чаще всего украинцы тратят тысячу за вакцинацию: официальные данные

Уже миллионы вакцинированных украинских граждан подали заявления на получение ковидной тысячи гривен. Многие из них уже воспользовались этими деньгами в тех или иных сферах, предусмотренных сервисом «еПоддержка».

На сайте президента Украины рассказали, на что украинце чаще всего тратят эти деньги.





Так, в материале сообщается, что в Украине сделано уже 28,05 миллионов прививок от COVID-19. При этом вакцинацией охвачено примерно 14,6 миллиона граждан, из которых 13,4 миллиона прошли полный курс вакцинации, состоящий из двух доз препарата. Об этом сообщили в ходе селекторного совещания касательно противодействия распространения коронавируса, которое прошло под предводительством президента Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня уже примерно 5,5 миллиона вакцинированных граждан подали заявления на получение 1 тысячи гривен за вакцинацию в рамках программы «еПоддержка». В общей сложности 6,6 миллиона граждан Украины открыли для этого специальные счета в банках.

По ловам премьера, через «Ощадбанк» на спецсчета украинцев переведено 3,6 миллиарда гривен. Из них граждане уже потратили более 365 миллионов. По информации правительства, 35% этих средств были потрачены на книги, 32% — на посещение кинотеатров, 11% — на железнодорожные путешествия и 10% — на другие направления.