Монету в 15 копеек продают за 26 тысяч гривен — фото

В Украине монету в 15 копеек продают на аукционе почти за тысячу долларов. За нее просят 26 тысяч гривен.

Лот представлен на сайте Violity.

Автор лота отмечает, что данная монета особенна тем, что реверс по отношению к аверсу повернут на 180 градусов.

Также важно отметить, что в Украине сам номинал в 15 копеек считался пробным и выпускали монеты в ограниченном количестве. Таким образом, попасться она могла любому украинцу и сейчас может пылиться в старой копилке.

За данным лотом активно наблюдают свыше 100 потенциальных покупателей, которые принимают участие в торгах.

«Монета отчеканена одной из первых, в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрашена», – уточнил автор лота.

К слову, в Украине монеты с поворотом аверса по отношению к реверсу в целом считают редкостью и за них можно получить солидную сумму.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Украине редкую монету номиналом в 1 копейку продают на аукционе по весьма внушительной цене.