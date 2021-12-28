Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон доказали, что у них все серьезно

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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон были сфотографированы на двойном свидании с бывшим Кортни Скоттом Дисиком. Ким и Пит выглядели влюбленными, когда они позировали для фотосессии с поклонником.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Знаменитая пара была в родном городе Пита в субботу вечером, наслаждаясь двойным свиданием со Скоттом Дисиком и загадочной женщиной.

Взявшись за руки, четверка была записана, когда они прибыли в кинотеатр, где, как сообщается, смотрели новый кассовый хит House of Gucci, в котором снялась Леди Гага.

Также сообщалось, что четыре любовных «птицы» наслаждались ужином в ресторане Angelina’s Ristorante.

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Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

41-летняя звезда реалити-шоу Ким и 28-летний комик Пит в субботу вечером в прямом эфире позировали с фанатами и сделали несколько селфи, одно из которых было с мужчиной, который, похоже, работал в ресторане.

Фото опубликовали в Instagram-аккаунте ресторана Анджелины.

Под фотографией была надпись: «Спасибо Ким Кардашьян, Питу Дэвидсону, Скотту Дисику и другим за ужин у Анджелины вчера вечером. Очень приятно служить, приходите в любое время».

Бывший сестры Ким Кортни Скотт тоже присутствовал на мероприятии и также сфотографировался в ресторане с одним из сотрудников, хотя его загадочной женщины не было видно.

Слухи о бурном романе Ким и Пита начали расти, когда в октябре Ким вела популярное американское телешоу Saturday Night Live.

Пит — комик на SNL и играл с Ким в эскизе на тему Аладдина, когда пара сомкнулась губами.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Затем источник сказал: «Они действительно счастливы и видят, к чему все идет», предполагая, что пара приближается.

Ким не только хочет, чтобы ее объявили «холостячкой», но она хочет отказаться от имени Уэста, чтобы полностью отдалиться от бывшего мужа.

Как ранее сообщал портал «Znaj», сочная сестра Ким Кардашьян восхитила публику в золотом бикини.

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