Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон доказали, что у них все серьезно

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон были сфотографированы на двойном свидании с бывшим Кортни Скоттом Дисиком. Ким и Пит выглядели влюбленными, когда они позировали для фотосессии с поклонником.

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Знаменитая пара была в родном городе Пита в субботу вечером, наслаждаясь двойным свиданием со Скоттом Дисиком и загадочной женщиной.

Взявшись за руки, четверка была записана, когда они прибыли в кинотеатр, где, как сообщается, смотрели новый кассовый хит House of Gucci, в котором снялась Леди Гага.

Также сообщалось, что четыре любовных «птицы» наслаждались ужином в ресторане Angelina’s Ristorante.