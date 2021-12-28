Комаровський повідомив про користь кашля під час прогулянки

Лікар Комаровський запевняє, що кашель під час прогулянки може бути корисним для здоров’я.
Лікар Комаровський запевняє, що кашель під час прогулянки може бути корисним для здоров’я.
Комаровський пояснив, що кашель у таких умовах виникає, коли в організм проникає холодне повітря, що вдихаємо носом чи ротом. Це сприяє зволоженню слизу.
При вдиханні прохолодного повітря, що осіло в легенях, слиз зволожується, після чого діти починають кашляти.
Такий кашльовий рефлекс корисний для дитячого здоров’я, оскільки забезпечує очищення легень від слизу, що накопичився. Головне – не варто відразу вести дитину, що закашляла на вулиці, додому, їй необхідно дати час відкашлятися. Справа в тому, що слиз, що зволожився на повітрі, набухає, його кількість у легенях збільшується. Занадто швидко перевівши малюка в тепле приміщення, можна лише погіршити його стан, оскільки його подих стане важчим.
zdorovia.com.ua