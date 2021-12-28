Комаровський повідомив про користь кашля під час прогулянки





Відомий педіатр, популяризатор медицини Євген Комаровський позитивно оцінює появу кашлю у дитини під час прогулянки. Лікар розповів, що якщо під час прогулянки у дитини з’явився вологий кашель, якого вдома не було, це позитивна ознака.

Комаровський пояснив, що кашель у таких умовах виникає, коли в організм проникає холодне повітря, що вдихаємо носом чи ротом. Це сприяє зволоженню слизу.

При вдиханні прохолодного повітря, що осіло в легенях, слиз зволожується, після чого діти починають кашляти.

Такий кашльовий рефлекс корисний для дитячого здоров’я, оскільки забезпечує очищення легень від слизу, що накопичився. Головне – не варто відразу вести дитину, що закашляла на вулиці, додому, їй необхідно дати час відкашлятися. Справа в тому, що слиз, що зволожився на повітрі, набухає, його кількість у легенях збільшується. Занадто швидко перевівши малюка в тепле приміщення, можна лише погіршити його стан, оскільки його подих стане важчим.