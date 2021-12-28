Британские ученые назвали напиток, который быстро понижает сахар при диабете

Диабет второго типа может быть серьезной проблемой для человека, если он не следит за уровнем сахара в крови. Однако благодаря новому открытию британских ученых теперь сахар будет совсем легко понизить за счет всего одной чашки полезного напитка, доступного в каждом продуктовом магазине.

При диабете второго типа поджелудочная железа либо не вырабатывает достаточное количество гормона инсулина, либо его взаимодействие с клетками тканей оказывается нарушено. Главной функцией инсулина, в свою очередь, является регуляция уровня сахара в крови. При этом его постоянный высокий уровень может плохо сказать на здоровье диабетика.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале, группа британских ученых выяснила, что уровень сахара можно понизить за счет гранатового сока. В своей работе они оценили влияние чашки сока на 85 человек с диабетом второго типа. Ученым удалось установить, что у них понизился уровень сахара всего через 3 часа после приема напитка.

При этом положительный эффект от сока не менялся в зависимости от пола испытуемых. Однако ученые в своем исследовании отмечают, что результат оказался более выражен у людей с заведомо более низкими показателями сахара в крови.

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