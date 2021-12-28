Погода в Украине — прогноз погоды на Новый год 2022

По прогнозам синоптиков, на Новый год зима задекорирует большую часть страны пушистым снегом, который подарит украинцам приятные эмоции.

Об этом начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань написал в Facebook.

“Снег перед Новым годом создаст настоящую зимнюю сказку, усилит праздничное настроение и будет вдохновлять на прогулки”, – говорится в сообщении.

По словам Пострыганя, в новогоднюю ночь ожидается до -5 градусов с небольшим снегом. Днем осадки выпадут преимущественно в виде мокрого снега. Дневные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов.

Стоит отметить, что некоторые регионы Украины уже засыпает снегом. Осадки идут на юге и востоке, в некоторых центральных регионах страны.

Напомним, 28 декабря из-за длительных и мощных снегопадов в Днепре наступил настоящий транспортный коллапс. Город стоял в пробках, опаздывали поезда, вследствие чего цены на услуги такси взлетели в несколько раз.