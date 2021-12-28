Итальянец убил свою жену-украинку за отказ в интиме

80-летний итальянец убил свою украинскую жену за то, что она отказала в интимной близости. Об этом сообщает портал Giornale Di Sicilia.

Трагедия случилась на католическое Рождество: ночью с 25 на 26 декабря. 61-летняя женщина была найдена мертвой в доме.

Отмечается, что подозреваемого задержали на следующий день, но свидетельству мужчины полицейские поверили не сразу.

Имя погибшей Наталья Киричек, которая жила в Италии на протяжении двадцати лет. Задержанный отметил, что его супруга отказалась заниматься с ним интимом.