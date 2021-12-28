По центру Днепра бегали полуголые Деды Морозы (ВИДЕО)

В Днепре 27 декабря состоялся забег Дедов Морозов. Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на организатора флешмоба David.Prank.

В Днепре сегодня около 30 молодых парней пробежались по Европейской площади в костюмах Деда Мороза, одетыми на полуголое тело. Как стало известно, забег состоялся в рамках благотворительного флешмоба, который организовал известный своим эпатажем днепровский блогер David.Prank. Отметим, к участию приглашали не только Дедов Морозов, но и Снегурочек, однако, девушки замечены не были.

Чтобы принять участие в таком необычном забеге необходимо было внести посильную сумму (на усмотрение участника – примечание редакции), одеть красную шапку, костюм Деда Мороза или Санта Клауса и выйти на дистанцию. Как видно на видео, желающих набралось не много, да и погода морозная, но флешмоб тем не менее состоялся. Собранные деньги организаторы передадут в один из благотворительных фондов Днепра.

Видео с забега Дедов Морозов в Днепре:

(dnepr.express)