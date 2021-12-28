Сухость кожи зимой: чем опасно, как бороться и что нельзя делать

Многие девушки и женщины страдают от чрезмерной сухости кожи в морозный период. Резкие перепады температуры, воздействие ветра, сухой воздух в помещениях с отопительными приборами негативно сказываются на состоянии кожи.

Чтобы улучшить состояние кожи и главное — не сделать хуже, нужно знать, как правильно ухаживать за кожей зимой, сообщает Час Пик.

Чрезмерная сухость кожи значительно ухудшает ее вид и ускоряет старение. К тому же такое состояние может привести к дерматиту, экземе и даже инфекциям, ведь сухая кожа легко трескается и возникают микроскопические ранки.

Чтобы кожа не пересыхала зимой, нужно придерживаться ряда правил. В Центре общественного здоровья Минздрава Украины дают следующие рекомендации:

прикрывать открытые участки тела в холодную и ветреную погоду, надевать шапку, шарф и перчатки;

использовать резиновые перчатки при мытье посуды и при других работах с моющими средствами;

использовать увлажняющий крем, (в случае, если есть осложнения — предварительно посоветоваться с врачом);

использовать гели для душа с увлажняющими компонентами;

пользоваться увлажнителем воздуха;

мыться не горячей водой, а теплой;

промокать кожу полотенцем после душа, но не тереть.

Бытует мнение, что зимой нельзя пользоваться увлажняющими кремами — якобы на морозе вода, которая содержится в креме, кристаллизуется и повреждает кожу. На самом деле крем, нанесенный на лицо, на морозе, конечно же, не заледенеет — хотя бы потому, что температура кожи не опустится до нуля градусов. Но при выборе и использовании увлажняющего крема зимой все же нужно соблюдать несколько правил.

Крайне желательно, чтобы крем был с умеренным SPF — защитным фактором от ультрафиолета, так как солнце зимой может быть достаточно активным, когда лучи отражаются от снега.

Зимой нужно выбирать крем с более плотной текстурой, чем летом. В хорошем увлажняющем креме не должно быть глицерина, вазелина, парафина и минеральных масел. Хорошо, если в составе крема будут витамины Е и А.

Наносить увлажняющий крем на лицо нужно не ранее чем за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться.

Также нужно помнить, что увлажненность кожи во многом зависит от насыщения организма влагой, поэтому следует пить достаточно жидкости.