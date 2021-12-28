Операции не было: Экс-Борис Апрель объяснила ситуацию со сменой пола

Трансгендерная певица Zi Faamelu, которая когда-то была известна как Зианджа, Аня Эйприл и Борис Апрель, не удаляла мужские органы.

Об этом она сообщила в Instagram, передает Час Пик.

«Я не делала операцию по смене пола. Я никогда прямо об этом не заявляла.

В своем заявлении 2014 года я сказала, что «решилась на это», имея в виду каминг аут как трансгендерная девушка.

Украинская пресса и ТВ все перекрутили и досочиняли: якобы “для народа так будет понятней”. Громкие заголовки = больше шума, больше кликов по ссылкам = больше денег. Я последовала совету PR-менеджера закрыть на это глаза и не стала спорить», — написала артистка.

Zi Faamelu заявила, что на ней всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала. Она отметила, что женщин, в том числе транс-женщин, в обществе считают объектами, слабым звеном.

«Поэтому я редко давала интервью в СНГ. Все хотят грязное белье, отрезанные яйца, страдание. О чем вы? Я наслаждаюсь жизнью и никогда не была так счастлива! Драма вовсе не уместна! Зайдите послушайте мои песни для начала», — заявила певица.

По словам Zi Faamelu, она до сих пор на все не плюнула потому, что для нее важно повысить видимость ЛГБТ+ людей.

«Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина! Спокойной ночи!» — так закончила артистка свой эмоциональный пост.

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