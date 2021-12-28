Венгрия оценила возможности поставок газа Украине

В последние годы Венгрия много работала над обеспечением энергоснабжения и повышением своей роли в Центральной Европе, отметил глава МИД.

Уже за три первых месяца 2022 года будет достигнута максимальная мощность по транзиту газа из Венгрии в Украину. Киев может рассчитывать на 700 млн кубометров газа. Об этом накануне сообщил в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.





Он отметил, что в последние годы Венгрия много работала над обеспечением энергоснабжения и повышением своей роли в Центральной Европе.

«Сейчас у нас есть шесть из семи наших соседей, подключенных к газопроводу, и вскоре количество подключений к сети еще больше увеличится. Что касается транспортировки природного газа, мы становимся все более важной транзитной страной, поскольку в прошлом и в этом году Венгрия поставляла наибольшее количество западного газа Украине», – написал Сийярто.

По его словам, согласно техническому соглашению системных операторов, максимальная мощность по транспортировке газа из Венгрии на территорию Украины будет достигнута в первые три месяца 2022 года.

«Это даст рыночным компаниям коммерческую возможность поставить в общей сложности 700 млн кубометров газа в период с января по март. Мой украинский коллега Дмитрий Кулеба и я говорили по телефону и подтвердили наше обоюдное намерение улучшить двусторонние отношения – задача, которая будет непростой, но мы надеемся, что 2022 год будет лучше для венгерско-украинских отношений, чем этот год», – резюмировал венгерский министр.

На прошлой недел сообщалось, что Украина подписала газовое соглашение с Венгрией. Благодаря этому документу, Киев резко увеличил гарантированные мощности для импорта газа – до 35 млн куб. м в сутки. Также появился доступ к новым источникам природного газа. Среди них и СПГ-терминал в Хорватии.